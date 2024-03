Cara Delevingne sotto choc, un incendio distrugge la sua casa da 8 milioni di dollari: sui social il dolore per i suoi gatti

Un incendio ha devastato la villa dell'attrice e modella Cara Delevnigne nel quartiere Studio City di Los Angeles. I vigili del fuoco hanno impiegato più di due ore per spegnere le fiamme. Da quanto si apprende due persone sarebbero rimaste ferite, mentre l'artista non era in casa perché si trovava a Londra dove sta recitando nel musical «Cabaret». La casa è stata in gran parte distrutta. E Delevnigne sui social ha espresso tutto il suo dolore.

Cos’è successo

La proprietà ha iniziato a bruciare intorno alle 3.52 di notte (quasi mezzogiorno in Italia).

Rapida e imponente la risposta da parte dei vigili del fuoco, che hanno dovuto lottare per avere la meglio sulle fiamme, che di fatto hanno invaso la casa, divorandola in numerosi punti. I vigili del fuoco sono stati impegnati sul posto per più di due ore, al fine di contenerlo inizialmente e infine spegnerlo del tutto. Considerando le dimensioni del disastro, l’ansia dei soccorritori era rivolta anche all’incolumità dei presenti. Si parla di due feriti: un pompiere, caduto da una scala mentre tentava di spegnere l’incendio, e un occupante della casa, che ha ricevuto delle cure immediate dopo aver inalato del fumo.

Cara Delevingne è incolume, anche se profondamente colpita dalla notizia. L’attrice ha affidato a una storia Instagram il proprio stato d’animo. Ha pubblicato una foto dei suoi gatti con un post: «Il mio cuore è spezzato oggi. Non riesce a credere che la vita possa cambiare in un batter d’occhio. Abbiate a cuore ciò che avete».

La casa da 8 milioni di dollari

Un tesoro architettonico profondamente danneggiato. Un’abitazione di Delevingne andava particolarmente fiera. Costruita nel 1941 per la famiglia Von der Ahes, fondatori di una celebre catena di supermercati. Un disastro anche economico: la dimora vale circa 8 milioni di dollari.