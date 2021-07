Incidente Capri, bus di linea precipita su un lido a Marina Grande: una decina di feriti, 2 gravi. «Paura tra i bagnanti»

Spaventoso incidente a Capri, dove un bus di linea è precipitato a Marina Grande nei pressi del lido "Le Ondine". L'incidente intorno alle 11.30. Ferite le 11 persone a bordo, due sarebbero in gravi condizioni. Il pullman è volato giù per 5-6 metri, rompendo la barriera di protezione della strada. Il mezzo era più affollato del solito, anche per un guasto che si era verificato in mattinata alla funicolare.

APPROFONDIMENTI CRONACA Capri, bus precipita a Marina Grande CRONACA Incidente Capri, bus precipita a Marina grande: i primi soccorsi

Incidente Capri, bus precipita su un lido: cosa è successo

Sul posto le ambulanze del 118 che stanno trasportando i feriti nell'ospedale dell'isola. Due elicotteri sono giunti sul posto per trasportare i due pazienti più gravi, gli altri sono trasportati al Capilupi. «A bordo c’erano anche diversi bambini», dicono i testimoni sentiti da Il Mattino.

«Ci siamo gettati in acqua, abbiamo temuto fosse crollato un palazzo», raccontano i bagnanti ancora sotto choc. Fra i feriti ci sarebbero anche due turisti romani. Subito dopo l'incidente, in tanti sono andati sul posto per capire cosa fosse accaduto e hanno aiutato a rialzarsi una donna con ecchimosi alle gambe, mentre un uomo con difficoltà a respirare, in condizioni più gravi, è stato soccorso da una delle ambulanze sopraggiunte.

Sul posto anche i carabinieri dell'isola. Per il momento non si segnalano vittime. Il minibus, dell'azienda Atc, era impegnato nel servizio di trasporto pubblico sull'isola e pare che a bordo avesse una decina di passeggeri. Il minibus è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica, nei pressi del porto commerciale, non lontano da uno stabilimento balneare. Molta paura ma nessun ferito tra coloro che si trovavano sull'arenile, alcuni dei qual raccontano di essere intervenuti per confortare i feriti in attesa delle ambulanze.

🔴 #Capri, pulmino con 11 persone a bordo esce di strada nella zona di Marina Grande. Intervento dei #vigilidelfuoco in corso, recuperati tutti gli occupanti rimasti feriti [#22luglio 12:00] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 22, 2021

Al momento sono 19 pazienti i pazienti giunti in triage nell'ospedale Capilupi. Un elicottero con supporto medico infermieristico è stato inviato a Capri dalla Asl Napoli 1 Centro, azienda sanitaria competente sul territorio dell'isola. Sono in corso le valutazioni delle condizioni dei feriti. In caso di pazienti in condizioni particolarmente gravi, questi verranno trasferiti con un elicottero all'Ospedale del Mare. Tutti i medici reperibili sull'isola di Capri sono stati inviati in ospedale per la cura dei pazienti.

Marina Grande di capri, autobus precipita. Ci sono feriti, uno sarebbe grave. Borrelli: “Sconcertati. Chiediamo di sapere come sia potuto accadere.” pic.twitter.com/sKDRfj1oAS — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 22, 2021

Ultimo aggiornamento: 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA