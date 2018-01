Capelli a prova di freddo la routine da seguire per una chioma da star

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Smog, freddo, pioggia e neve sono incubi proprio per tutti, compresi i nostri capelli. Se nella lettera a Babbo Natale di quest’anno avete dimenticato di chiedere una folta chioma lucida e sfavillante non vi preoccupate: basta qualche piccolo accorgimento e un paio di trucchetti per mantenere sani e forti i capelli tutto l’anno.Primi freddi e prime cadute, inevitabile? Forse no; basta infatti aggiornare anche la nostra beauty hair routine stagionale, affinché ci aiuti a proteggere la nostra capigliatura dagli agenti atmosferici e dallo stress. Ecco una lista di consigli (testati) da seguire per avere una chioma sana e lucente 365 giorni all’anno.Un piccolo (ma fondamentale) trucchetto è eliminare le cellule morte dal cuoio capelluto con, proprio come fareste per viso e corpo. Troppo spesso ci si dimentica dello stretto legame fra cuoio capelluto pulito e capelli sani. Uno scrub aiuta la cute a respirare, garantendo una chioma luminosa e pulita più a lungo. Se ne trovano di ogni tipo in commercio, adatti a ogni tipo di capello, ma sono altrettanto efficaci le ricette fai da te; ovviamente con soli prodotti naturali come. L’ideale sarebbe ripeterlo un paio di volte al mese.Molto importante è anche l’idratazione quotidiana dei capelli, prima e dopo lo shampoo.favoriscono l’idratazione delle punte e la regolazione di sebo. Fra gli olii da provare: cocco, jojoba, burro di karitè e anche il più reperibile olio d’oliva.Le maschere e balsami da comprare almeno una volta:, le miracolose maschere “da usare a casa” della lineache in cinque diverse varianti dal packaging accattivante, si propongono di salvare ogni situazione, comprese le più disperate. Da provare assolutamente anche le. Avvertimento: prevedono una notte con capelli impiastricciati e cuffia in testa e sono quindi più adatte alle single. Nonostante “il fine giustifichi i mezzi” non tutti i fidanzati potrebbero trovarsi d’accordo. La linea alnon si può annoverare fra le novità per un unico motivo: ha già fatto “perdere la testa” a molte! Uscite dalla doccia, prima di passare al phon, è d’obbligo. Diverso dai classici olii, si presenta in crema, candida come la neve. Una noce è sufficiente per far splendere di luce propria i capelliTutti questi accorgimenti però devono essere accompagnati da una sana alimentazione, che aiuti a donare forza e brillantezza ai capelli. E a dimagrire, non male. E proprio come diceva Giovenale, “mens sana in capite sano”.