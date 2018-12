Contro un trattore e poi nel fossato con l'auto nulla da fare per Gina

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAORLE - Esce di strada con l'auto dopo aver urtato un trattore e finisce in un fosso. Nulla da fare per, morta questa mattina ad Ottava Presa. La donna, 74 anni, stava guidando quando ad un certo punto ha sbandato e non è riuscita a tenere l'auto sulla carreggiata. L'incidente forse è stato causato anche dall'asfalto reso viscido dall'umida della notte. La donna lascia due figlie. La notizia si è preso diffusa in paese e i famigliari sono subito accorsi sul luogo della tragedia. Sul posto anche i vigili del fuoco per recuperare l'auto e il 118, ma la donna era già deceduta.