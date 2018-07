Cani morti soffocati, Ikea ritira il distributore d'acqua della linea Lurvig

Muoiono due cani e Ikea ritira dal mercato il distributore di acqua della linea Lurvig (peloso) per animali domestici: i due cagnolini sono infatti soffocati restando con la testa incastrata nel dispositivo, peraltro di una semplicità estrema e del costo di 5,99 euro L'azienda svedese ha invitato i clienti a non utilizzare il distributore e a riportarlo in negozio, dove verranno rimborsati.



«Siamo estremamente dispiaciuti per gli avvenimenti che hanno portato al soffocamento dei due cani», afferma Petra Axdorff, business area manager di Ikea.



E continua: «Sappiamo che, per molti nostri clienti, gli animali domestici sono componenti della famiglia molto importanti e amati. La sicurezza è la nostra massima priorità e per questo abbiamo deciso di ritirare dal mercato il distributore di acqua». Il distributore Lurvig è stato venduto in 17mila esemplari in 15 mercati dal mese di ottobre dello scorso anno ottenendo spesso recensioni non lusinghiere.

