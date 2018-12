Due cani attendono per 15 giorni davanti all'ospedale l'uscita della loro padrona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Protagonisti due cani meticci. La loro padrona era ricoverata all'ospedale e non potendo entrare l'hanno aspetta per quindici giorni davanti all'ingresso.Per la verità, avevano cercato di avvicinarsi al letto della loro padrona ma sono stati allontanati. E cosi i due cani sono rimasti per giorni fermi davanti all'ospedale e sono stati immortalati dalla fotocamera di un bancario che vive lì vicino e che ha postato le immagini su Facebook.La padrona dei due meticci vive in condizioni di disagio economico ed è molto conosciuta in città. «Stanno sempre insieme e sono inseparabili», dicono gli abitanti del quartiere. Durante il ricovero in ospedale della padrona è scattata una gara di solidarietà verso i cani che non hanno mai patito la fame. Quando la donna è stata dimessa la loro attesa è finita e sono tornati a casa.