Il cane è in fin di vita la veterinaria si addormenta stremata con lui nella cuccia

di Alessia Strinati

Ilè gravementee lao segue fino ad addormentarsi con lui nellaLa foto che ritrae insieme Emily Garnto Martin e Taka, ha commosso il web e mostra uno dei lato più difficili ma anche teneri del lavorare a stretto contatto con gli animali. La dottoressa del Care More Animal Hospital di Martinez, in Georgia (Usa), ha fatto l'impossibile per lo Shiba Inu ma è riuscita a salvarlo.Il cane aveva ustioni a orecchie, bocca e ventre riportate nell'incendio della sua casa. I medici erano preoccupati soprattutto dal fumo che avava inalato, così nel corso della notte ha deciso di stargli vicino fino ad addormentarsi lei stessa nella cuccia. Taka si è salvata, anche se ha perso la vista. Un post su Facebook racconta la loro storia e nella didascalia viene scritto che quando la dottoressa lo ha visto arrivare si è messa a piangere: «Quando ha capito che il cane si sarebbe calmato cantando per lui, ha passato 24 ore a sussurrargli nell'orecchio 'tu sei il mio raggio di sole'». La prognosi del cane ora è buona e il gesto della donna ha dimostrato che quello che può l'amore non lo fa nessun altra medicina.Per Taka c'è ancora strada da fare ma se la caverà. La dottoressa è stata sommersa da una valanga di messaggi, ma a tutti a risposto di aver fatto quello che si sentiva di fare e che la storia di questo cane e la sua resilienza devono essere da esempio per tutti noi.