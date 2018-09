Anziana perde il controllo del suo cane: condannata Dovrà pagare 8.700 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCUGNANO - Per i proprietari di cani è un dovere tenerliquando si portano a passeggio, specie se sono di grossa taglia. La signora diresidente in frazione Torri è stata condannata dal giudice di pace a un esborso diper un episodio accaduto nella serata del 6 settembre 2012, vicino a casa.Uscita per una passeggiata con il proprio cane al guinzaglio, un maremmano,la pensionato giunta lungo via Monte Castellaro incrociò una coppia di, G.P. di 57 anni e la moglie di 52 con il figlio di 30 in compagnia di un cane golden retriever. Il maremmano alla vista dell’altro cane sfuggì al controllo della proprietaria eal collo il golden retriever e subito dopoG.P. e la moglie intervenuti in difesa dell’amico a quattro zampe.La signora V.D., raggiunto il proprio maremmano, alla richiesta di fornire le proprie generalità anziché scusarsial volto il figlio. Sul posto giunsero i carabinieri per ricevere una denuncia da parte del 57enne. Nei giorni scorsi, a 6 anni dalla vicenda e dopo, la signora V.D. è stata condannata dal giudice di pace a pagare 1.200 euro per lesioni colpose, altri 4 mila di risarcimento alle vittime e a 3.500 per spese legali.