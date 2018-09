Sbranato e ucciso mentre era al guinzaglio: aggredito da un cane più grande

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undi grossa taglia ha aggredito e ucciso untenuto al guinzaglio dal suo padrone. Orrore in. E' avvenuto ain provincia di. L'animale, che non era tenuto aled è poi risultato privo di microchip, era per strada con il suo padrone quando si è avventato su un cane più piccolo che invece era tenuto regolarmente al guinzaglio. Sul posto è intervenuto il servizio veterinario ma per il cagnolino non c'è stato nulla da fare.Ora ilè stato preso in consegna dai medici per essere tenuto sotto osservazione. Il padrone è stato multato quanto ai risvolti penali dipenderanno dalla decisione del proprietario del cagnolino di sporgere o meno denuncia sull'accaduto.