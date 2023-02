Bobi è il cane più vecchio (30 anni e 267 giorni) e gioca ancora con gli amici gatti. I padroni: ecco il segreto della longevità

Il cane più vecchio nella storia si chiama Bobi, vive in Portogallo e ha 30 anni e 267 giorni. Il record gli è stato assegnato il primo febbraio 2023. Prima di lui, l'unico a raggiungere una longevità simile (tra quelli documentati) è stato Bluey, un cane da bestiame australiano che visse fino a 29 anni e 5 mesi prima di essere soppresso nel novembre 1939.

«Bobi è il nostro eroe»

Bobi, nato l'11 maggio del 1992, vive in una fattoria a conduzione famigliare, nel villaggio di Conqueiros. Nonostante la sua età, sta ancora bene e «gioca senza problemi con i suoi 4 amici gatti», raccontano i padroni. Secondo loro, il segreto della sua longevità sta nel fatto che ha sempre vissuto in campagna in un ambiente tranquillo, immerso nella natura. Bobi ama mangiare e gli viene dato soprattutto quello che mangiano i suoi proprietari, che stanno però bene attenti a evitare ogni tipo di condimento. Leonel Costa, il padrone del cane da record, spera ancora che Bobi produca dei cuccioli, poiché è l'ultimo di una lunga generazione di animali.

«Bobi è stato un guerriero per tutti questi anni, solo lui sa come ha tenuto duro, non deve essere facile perché la durata media della vita di un cane non è così alta», racconta il padrone. Il cane ha avuto un solo problema di salute, nel 2018, ma è riuscito a superarlo ed è ancora in vita. L'età di Bobi è stata verificata dal SIAC, un database di animali domestici autorizzato dal governo portoghese e gestito dall'Unione Nazionale dei Veterinari.