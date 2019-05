Cane per ridurre l'angoscia dei pazienti in ospedale: ecco Murphy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cane per ridurre l'angoscia dei pazienti che in ospedale attendono un trattamento di emergenza. Si chiama Murphy lo springer spaniel di quattro anni addestrato per la missione molto speciale. Sembra riuscirci bene, a giudicare dallo studio pubblicato sulla rivista Patient Experience Journal, secondo cui i pazienti che hanno trascorso 10 minuti proprio in compagnia dell'animale, un cane da terapia, hanno riferito di sentirsi più a proprio agio, felici e meno angosciati tra le mura ospedaliere.La ricerca è stata condotta presso il Royal University Hospital di Saskatoon, nella provincia dello Saskatchewan, il primo dipartimento di emergenza del Paese a introdurre cani da terapia per migliorare l'esperienza dei pazienti in attesa di cure. "I reparti di emergenza sono luoghi frenetici e confusionari, la maggior parte delle persone in attesa di un trattamento si sente nervoso e l'attesa può aumentare il dolore, è risaputo che interagire con gli animali può aiutare a sentirsi calmi e rilassati. Il nostro studio - evidenzia Colleen Dell, che ha co-diretto lo studio - ha dimostrato proprio un notevole miglioramento nello stato d'animo dopo l'interazione con un cane da terapia".I pazienti hanno incontrato Murphy da 10 a 30 minuti: si trattava di persone con disturbi cardiaci, fratture, problemi psichiatrici e dolore cronico, in totale 124, che hanno risposto a un questionario dichiarando che i loro livelli di angoscia diminuivano, a prescindere dalla durata della loro attesa. Il 60% di coloro che hanno ricevuto la sua visita lo ha accarezzato o coccolato. Un paziente gli ha fatto un massaggio e un altro ha lasciato che il cane gli mettesse la testa sul petto. Non solo: Murphy è risultato essere molto intuitivo rispetto ai bisogni emotivi della persona che incontrava: nel caso di una donna che era dovuta tornare in ospedale per il fallimento di una terapia e si sentiva senza speranza il cane è saltato sulle sue ginocchia e lì si è addormentato.