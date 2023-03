Adottano un cane, dopo due anni scoprono che è un orso: «Pesa 114 chili e cammina su due zampe»

Pensavano di aver adottato un cucciolo di cane di grossa taglia, ma solo dopo due anni si sono accorti di aver accolto in casa un orso. Una svista clamorosa per una famiglia che vive in una località remota della Cina, insospettita dall'insaziabile appetito dell'animale.

Il cane dall'appetito insaziabile

Su Yun, che vive in un villaggio fuori dalla città di Kunming nella provincia dello Yunnan, ha acquistato quello che le è stato fatto credere fosse un cucciolo di mastino tibetano mentre era in vacanza nel 2016. I cani maschi di quella razza, dal folto mantello nero e marrone, possono raggiungere da adulti anche i 70 chilogrammi di peso. La proprietaria ha detto di essere stata subito colpita dall'appetito insaziabile del suo "mastino", che lo portava a divorare una scatola di frutta e due secchi di spaghetti al giorno. A due anni dall'adozione, l'animale di Su aveva raggiunto il peso di 114 chilogrammi e non accennava ad arrestare la sua crescita.

La scoperta: il cane è un orso

Solo quando il "cane" ha cominciato a camminare su due zampe lo stupore della famiglia si è trasformato in allarme. «Più cresceva, più sembrava un orso», ha detto Su ai media cinesi. La bizzarra storia è stata riportata per la prima volta dall'Independent nel 2018, ma questa settimana è tornata virale. Un orso asiatico maschio adulto, noto anche come orso himalayano o orso della luna, può pesare fino a 180 kg.

La donna ha contattato le autorità, che hanno rapidamente identificato il suo presunto cane come un orso nero asiatico, classificato come specie a rischio. L'orso di Su, che aveva vissuto a casa sua per tutto quel tempo, ha dovuto essere sedato prima di essere portato allo Yunnan Wildlife Rescue perché il personale che è arrivato a prenderlo era troppo spaventato per interagire con l'animale selvatico mentre era completamente vigile.