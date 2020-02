Cane o gatto? Le foto del cucciolo che confonde il web

Ultimo aggiornamento: 17:19

In Vietnam c'è un nuovo tipo di cane ibrido che sembra un paffuto orsacchiotto con le zampe corte. Si chiama– che significa– e le sue foto stanno facendo il giro del mondo per la sua tenerezza. Sul web girano numerose anche "" che additano questo animale come un incrocio fra une unNon c'è però DNA di gatto nel suo sangue. Si tratta di un incrocio fra une un, antica razza nativa del Vietnam. Il risultato è un cagnolino di piccola taglia decisamente goffo e dall'espressione sempre buffa, complice un leggero strabismo. Il suo carattere è distintivo di entrambe le razze: un cane socievole, molto leale, giocherellone e protettivo.Gấu Mèo Bắc Mỹ sembra anche amare molto l'obiettivo. Lo hanno capito da subito i suoi compagni di vita umani, che gli hanno creato unae raccontano le sue giornate con divertenti video e foto, per raccontare a tutti quanto il loro cane sia dolce e divertente ma anche speciale: «Oltre a essere un ibrido, potrebbe avere una mutazione genetica».