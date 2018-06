Cane chiuso nella stiva muore durante il volo Bufera sulla Delta Air Lines

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Choc negli Stati Uniti. Undi razza pomerania di otto anni è stato trovato morto nella stiva dell'aereo in volo da Phoenix a Newark, nel New Jersey, lo scorso mercoledì. Alejandro, questo il nome dell'animale, è stato rinvenuto senza vita durante la sosta all'aeroporto di Detroit scioccando passeggeri e opinione pubblica. Nel mirino la compagnia aerea Delta Air Lines.LEGGI ANCHE ----> Ragazzi azzannati da un pitbull «Il cane era vivo alle 6 del mattino», come ha spiegato il padrone Michael Dellegraziementre la macabra scoperta del personale risalirebbe allle 8:30. Sembra che nel trasportino ci fossero vomito e fluidi corporei. La stessa compagnia ha avviato un'indagine per accertare le responsabilità e le dinamiche dell'accaduto.«Glisono membri importanti della famiglia e ci concentriamo sempre sul benessere di tutti quelli che trasportiamo. La compagnia sta conducendo un'approfondita revisione della situazione per garantire che ciò non accada di nuovo», è la nota della Delta Air Lines. L'azienda ha anche chiesto a un veterinario di stabilire le cause del decesso.Non è la prima volta che gli animali subiscono maltrattamenti durante il trasporto sui voli delle compagnie aeree. Nel marzo di quest'anno, un cucciolo di dieci mesi è morto su un volo delladopo che un inserviente ha costretto i proprietari a metterlo in un cestino sopra la testa.Nel 2017,hanno trasportato oltre mezzo milione di animali domestici. Di questi, 24 sono morti, 15 sono rimasti feriti e uno è stato perso, secondo i dati diffusi dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti.