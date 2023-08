Insegna al cane a parlare: «Così dà ordini a mio marito. È molto divertente»

Sheena Shah e suo marito Sunit, entrambi 31enni, vivono a San Diego in California, Stati Uniti e sono diventati celebri su varie piattaforme social, ad esempio Instagram e TikTok, grazie al gioco che si sono inventati con il loro bellissimo Pomeranian Husky di nome Sapphie. Il cucciolo ha imparato a capire le richieste della sua padrona e a riportarle in un modo tutto particolare al suo padrone. Su TikTok, il profilo del tenero quattro zampe è seguito da quasi sei milioni e mezzo di follower.

La storia di Sapphie

I video del cagnolino Sapphie sono diventati virali sui social perché sono davvero esilaranti.

In una recente intervista rilasciata al Daily Star, Sheena Shah ha spiegato cosa ha insegnato al suo amico a quattro zampe: «Io e mio marito amiamo da sempre gli animali e nel 2020 abbiamo deciso di prendere Sapphie un pomeranian husky. È sempre stato un cane molto attivo e anche intelligente perciò ho pensato di insegnargli a "parlare". Ho comprato tre pulsanti che funzionano tramite una voce elettronica, quindi li ho impostati per dire: "la mamma ha fame", "coccolare la mamma" e "l'acqua della mamma". Ho messo in un ordine preciso i pulsanti e, poi, ho addestrato Sapphie che, ogni volta che indovinava, riceveva una ricompensa. Quindi, abbiamo pensato di mettere i video sui social e gli utenti hanno molto apprezzato. Il mio Sapphie "parla" e da ordini a mio marito ed è tutto molto divertente».

Sapphie sui social

Sapphie sui social è seguitissimo. Il pomeranian husky, infatti, conta milioni di follower tra Instagram e TikTok e i suoi video, non appena vengono postati, diventano subito virali proprio per la simpatia del cagnolino.