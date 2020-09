Negao, il cane come Hachiko: da dieci anni aspetta fuori dall'ospedale il padrone morto

A migliaia stanno condividento sui social la storia di Negao, il cane che da anni aspetta davanti a un ospedale il padrone che purtroppo è morto. Una storia che ricorda tanto quella di Hachiko il cane divenuto famoso per la sua grande fedeltà nei confronti del suo padrone, il professor Hidesaburo Ueno, agronomo giapponese. Dopo la morte improvvisa del professore, il cane per dieci anni si recò ogni giorno davanti alla stazione dei treni, attendendo invano il ritorno del padrone.

Questa nuova storia di grande fedeltà arriva da un ospedale in Brasile «Il suo proprietario è venuto qui circa 10 anni fa ed è morto proprio all'ospedale Nossa Senhora de Lourdes, nel Centro di Nova Lima, nella Regione Metropolitana di Belo Horizonte. Da allora, il cane è rimasto con noi», ha detto ai media locali G1 Globo, María Dilma Rosa, un'assistente sociale in questo ospedale.

Il personale sanitario ha battezzato il cane con il nome “Negao” (uomo nero) ed è così che viene chiamato da tutti i parenti e pazienti che entrano nell'ospedale brasiliano. Centinaia di persone sui social media hanno ringraziato il cane randagio per le cure e le dimostrazioni di affetto.

Questa incredibile situazione riflette il detto che un cane è il migliore amico dell'uomo e gli utenti della rete ne hanno parlato. "Questo cane è molto carino, ho adorato la storia", "La cosa migliore al mondo questo cane, fantastico", "Divino è, spero che il mio cane faccia lo stesso quando lascio questo mondo", sono stati alcuni dei messaggi che sono apparsi sui social.

