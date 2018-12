Il "cane guida" a messa con il padrone non vedente. Il parroco: «Lui resta fuori»

di Silvia Natella

«Il cane qua dentro non va per niente bene», avrebbe detto una unnon vedente dirimproverato per aver introdotto il suoin chiesa in occasione delle celebrazioni liturgiche di questi giorni. L'uomo, residente alle porte di, non si muove mai senza il suo amico a quattro zampe e non avrebbe mai immaginato una reazione simile da parte del parroco.Gnech si è sfogato e ha denunciato l'accaduto sulla"Sesto S.G. Segnalazioni" ed è subito stato un boom di commenti e condivisioni. L'indignazione e la solidarietà hanno affollato le pagine social perché l'unica colpa dell'animale sarebbe stata quella di abbaiare un po' troppo e di disturbare la funzione. Alcuni parrocchiani, però, si sono schierati dalla parte del prete.Il cane di nomesi era messo ad abbaiare per pochi minuti e Francesco ha raccontato che si era fermato sulla porta d'ingresso per essere pronto a uscire all'occorrenza. Al momento della Comunione, tuttavia, il cane è rimasto bloccato tra le persone in fila e si è agitato. «Senti - gli avrebbe detto il sacerdote - il cane qua dentro non va per niente bene. Un conto se stesse tranquillo ma, se disturba la funzione non puoi portarlo dentro. Sai gli anziani si spaventano. Devi lasciarlo fuori! Qualcuno ti accompagnerà dentro ma lui deve stare fuori».A quel punto sarebbe nato un vero e proprio diverbio. «Purtroppo vi sono Sacerdoti che non hanno nemmeno la minima consapevolezza del Ministero che hanno liberamente scelto di svolgere. Per fortuna, però, non sono tutti così», ha scritto duramente Francesco su«Non ho mai detto di lasciare il cane fuori dalla chiesa, ma di non portarlo in mezzo alla navata», la replica del sacerdote.