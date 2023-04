Cane precipita in una buca profonda tre metri, i vigili del fuoco lo salvano: il lieto fine a Roma

Era uscito con il suo padrone per la consueta passeggiata serale quando è caduto accidentalmente in una buca profonda più di tre metri. Momenti di panico ieri verso le 20 a Roma per un cane di razza Golden Retriver, che si è ritrovato diversi metri sotto terra. In suo soccorso sono arrivati i Vigili del Fuoco della Capitale.

Il salvataggio

La squadra 4/A è intervenuta in via Tricerro 99, dove grazie a una scala si è introdotta nella buca e ha tirato fuori il cane, che è stato poi riaffidato al suo padrone in buone condizioni di salute.