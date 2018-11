Abbaiava troppo, cane arso vivo. Jako muore dopo 10 giorni di agonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jako non ce l'ha fatta: il cane di 7 anni arso vivo nella notte tra l'uno e il 2 novembre a San Pietro Vernotico è morto in una cilnica di Bari dove avrebbe dovuto essere operato. Ma i medici non ci sono riusciti: Jako è morto prima dell'operazione per le ferite riportate.Il cane, affidato a una signora anziana, sarebbe stato ucciso perchè abbaiava troppo: la signora aveva già ricevuto minacce che sarebbe stato avvelenato se non avesse fatto silenzio. Ora i carabinieri sono alla ricerca degli assassini di Jako.