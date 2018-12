La casa va a fuoco il cane resta ad aspettare la sua padrona per un mese

Strage di Corinaldo, identificato chi ha spruzzato lo spray urticante: «Voleva rubare una catenina»â€‹

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A quasi un mese di distanza dagliche hanno devastato diverse zone della, l'incredibile lieto fine per una donna che credeva di aver perso, oltre alla propria casa, anche l'amato. L'animale, infatti, era scampato al rogo ed era rimasto nella zona, finendo per essere accudito da alcuni volontari.viveva a, uno dei centri più colpiti dal rogo più devastante della storia della California : ironia della sorte, la cittadina è diventata teatro di un vero e proprio inferno. La donna si trovava fuori città quando la sua casa era stata distrutta dallee, per settimane, non le è stato consentito di rientrare a vedere cosa rimaneva della sua casa. L'unica speranza, quindi, è chepotesse essersi salvato dal disastro.Come riportano alcuni media locali e il Washington Post , quando mercoledì scorso Andrea ha finalmente potuto far ritorno a, sulle ceneri della propria casa ha trovato Madison, un pastore dell'Anatolia, ad aspettarla. Dopo essere scampato all'incendio, infatti, ilaveva fatto ritorno nel luogo in cui si trovava la casa della sua padrona, e in queste settimane è statodi K9 Paw Print Rescue. Una di loro,, ha raccontato sui social del commovente incontro tra il cane e la sua padrona.«Purtroppo, in quella situazione, potevo solo pregare per Madison. Ha trovato un angelo come Shayla, che non smetterò mai di ringraziare» - ha spiegato Andrea - «Non potrei desiderare unmigliore di Madison, davvero».