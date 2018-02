L'amico Labrador muore, il cane lo veglia per ore sui binari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Ha vegliato l’amico per ore, vicino al suo corpo senza vita. Non ha cercato di tornare a casa dai proprietari, non ha avuto paura nemmeno del passaggio del treno.Così ieri mattina unha vegliato il suo compagno di avventure, uncolor crema finito sotto ad un treno durante una mattinata di giochi assieme. I passeggeri del convoglio diretto a Belluno, all’altezza di Santa Giustina, non hanno potuto fare a meno di imbattersi nella straziante scena del cane seduto accanto al corpo inerme dell’amico, accovacciato proprio vicino alle rotaie e del tutto intenzionato a non lasciar solo il poveretto.