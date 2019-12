Tumore al seno, ricostruzione gratuita ​per donne sopravvissute al cancro: approvata la proposta

#CongresoAlMomento: La reconstrucción mamaria para pacientes que sufrieron una mastectomía derivada de padecimientos cancerosos, podría ser incluida dentro de los servicios básicos de la Secretaría de Salud Jalisco. pic.twitter.com/SdyCqvHkra — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) 22 agosto 2019

Ultimo aggiornamento: 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

gratuita deldopo esser sopravvissuta ad un cancro? Non è un sogno, ma una realtà dal sapore rivoluzionario. La notizia giunge dal, Stato dove il cancro al seno è fra le principali cause di morte da diversi anni. Il Congresso dello Stato centrale di Jalisco ha approvato prima lo scorso 22 agosto e poi confermato in questi giorni la proposta avanzata dalla deputata Erika Pérez García. Quest'ultima aveva infatti richiesto al Congresso di inserire la ricostruzione mammaria fra i servizi di base della Segreteria della Salute di Jalisco. Le pazienti che hanno subìto una mastectomia (asportazione chirurgica della mammella) a causa di unavranno dunque diritto alle protesi e al supporto psicologico gratuito.Il merito delladecisione va alla Commissione di Igiene,Pubblica e Prevenzione del Congresso di Jalisco, sito nella capitale Guadalajara, presieduto dal deputato Arturo Lemus Herrera. La ricostruzione mammaria, le protesi e l'aiuto psicologico per le pazienti saranno dunque fornite dallo Stato e messe a disposizione, per le pazienti che faranno richiesta, in opportune istituzioni di salute pubblica. La ricostruzione può arrivare a costare anche 500.000 pesos (quasi 24.000 euro). La scelta dei deputati di Jalisco rappresenta dunque un grande passo verso le donne che, a causa di un cancro, hanno perso uno o entrambi i seni.A maggior ragione se si considera che, da più di 10 anni, in Messico il cancro al seno è entrato a far parte delle principali cause didel genere femminile. Si calcolano infatti una media di 20.000 casi all'anno e solamente il 30% delle donne che subiscono questa sfortuna hanno accesso alla ricostruzione. I motivi sono i più vari: economici, geografici, sociali. Ma il cancro non guarda in faccia a nessuno, per questo la mossa del Congresso di Jalisco ha ancora più importanza e si spera che si diffonda anche a livelloed internazionale.