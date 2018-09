Mamma Elsa si arrende al male nel primo giorno di scuola del figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTA MARIA DI SALA - Un male terribile ha spento a soliil sorriso diche ha lottato fino all'ultimo per sconfiggere il. La donnaResidente in via Aquileia, nel capoluogo, da alcuni anni combatteva con tenacia contro un male incurabile che ieri se l'è portata via strappandola all'affetto del figlio e del marito. Elsa lavorava come impiegata in un'azienda di Ballò ed era sposata con Riccardo Bignotti, noto per essere nel direttivo della locale società di calcio Asd Graticolato. Una ragazza speciale, coraggiosa - la ricordano gli amici - con il sorriso e sempre pronta alle sfide della vita e con una voglia di vivere immensa. Era molto attaccata alla famiglia e soprattutto alle amicizie, che considerava un bene prezioso. La sua seconda casa era il calcio, soprattutto nell'Asd Graticolato dove ha stretto solide e profonde amicizie, persone che sono state vicine a lei e alla famiglia in questi giorni. Amava i viaggi e divertirsi, partecipando con gioia a tutte le trasferte della squadra, l'ultima a marzo di quest'anno, in Spagna. (f.deg.)