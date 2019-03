Il cancro lo uccide in 14 mesi: Alessio aveva solo 21 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ZOPPOLA - (E.M.) Addio Alessio, guerriero altruista e giovane inventore sconfitto dal cancro. È durata quattordici mesi la lotta contro il cancro del 21enne di Murlis. La resa l'altra sera all'area giovani del Cro di Aviano. La comunità di Murlis è in lutto per la scomparsa di Alessio Quattrin, nato il 14 settembre 1997 da mamma Orietta e papà Maurizio. Aveva una sorella più piccola, Martina. Ad accorgersi che qualcosa non andava era stato lo stesso Alessio, nell'agosto del 2016, quando ha...