«Non m'hai fatto riassumere» E spara all'avvocato che ha perso la causa

Ha ferito a colpi di pistola l'avvocato che a suo dire non è riuscito a fargli ottenere la reintegra giudiziale presso le Ferrovie dello Stato, da cui era stato licenziato. È finito per questo in carcere a Macerata Campania, nel Casertano, il 60enne Pasquale Lettieri, accusato di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto abusivo di arma clandestina con relativo munizionamento, ricettazione e minacce aggravate.Il fatto è avvenuto a Capodrise in uno studio legale associato. Secondo quanto accertato dalla polizia di Stato - indagini condotte dalla Squadra Mobile di Caserta - il 60enne avrebbe iniziato a litigare violentemente con il legale; con sé aveva la pistola, così l'ha estratta e ha fatto fuoco quattro volte ferendo il professionista alla gamba e alla caviglia destra. I poliziotti, giunti allo studio, hanno rinvenuto una pistola marca Olimpyc calibro 38 con matricola abrasa e, ancora sul pavimento, le quattro ogive. L'aggressore è stato individuato e arrestato poco dopo nella sua abitazione di Macerata.