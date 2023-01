Cammina dando le spalle al Frecciarossa in arrivo: travolto e ucciso a 46 anni. Linea chiusa e treni in ritardo

PADOVA - Il macchinista lo ha visto mentre camminava lungo i binari dando le spalle al treno che stava giungendo. E' successo oggi pomeriggio, 6 gennaio, all'altezza della stazione di Mestrino in provincia di Padova. Sul posto è intervenuta la Polfer di Padova. Impossibile fermare in tempo il treno in transito. L'uomo è stato travolto: la vittima è un 46enne di origini tunisine, con cittadinanza italiana e residente a Padova.

La linea è stata immediatamente bloccata, creando disagi e ritardi alla viabilità. Il treno coinvolto è un Frecciatrossa 9735 che da Milano era diretto a Venezia. Circolazione interrotta su entrambe le tratte. Attorno alle 18.45 è ripresa in direzione Milano.

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.