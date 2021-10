Multa record da 27mila euro ad un camionista: aveva guidato per venti ore di fila

Una multa record da 27mila euro. Questa la sanzione pecuniaria a carico di un camionista, scoperto a guidare da 20 ore a Pordenone. La polizia stradale, che lo ha fermato e sanzionato, ha accertato la violazione di diversi articoli del Codice della Strada e delle normative europee sui tempi di guida e di riposo.

L'uomo aveva guidato per 20 ore (il limite massimo per legge è 10) e riposato solo quattro (il limite minimo per legge è nove). All'autotrasportatore, riporta TgCom24, sono stati decurtati anche 249 punti della patente dopo che la polizia aveva analizzato i dati registrati dai dischi del cronotachigrafo nei 28 giorni precedenti. Per quattro settimane, quindi, l'uomo aveva violato il regolamento europeo CE 561/2006.

Il camionista non aveva mai rispettato i tempi di guida e di riposo previsti dalla legge ed ha ammesso le proprie colpe. Nei guai però non c'è solo lui: anche l'azienda di trasporti per cui lavora è stata sanzionata e sarà segnalata all'Ufficio del lavoro competente per territorio.

