Camionista ha un malore sull'A16, il gesto da eroe prima di morire evita la strage

Un gesto da eroe . Un malore lo ha stroncato mentre era alla guida del suo camion che trasportava prodotti da pasticceria. Francesco Franzese, 54 anni di San Giuseppe Vesuviano , è riuscito a evitare un grave incidente sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, poco più avanti del casello Avellino Ovest, in direzione del capoluogo campano. L'uomo appena ha avvertito i primi sintomi ha avuto la lucidità di rallentare e di sterzare, riuscendo a far impattare la fiancata destra del Tir sul muro di contenimento. Evitata con le ultime forze una sicura strage.Quando sono arrivati i soccorsi, il cuore di Francesco Franzese aveva già cessato di battere. Sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale agli ordini del vicequestore Renato Alfano e dell'ispettore Oreste Bruno che hanno provveduto a eseguire i rilievi del caso e a chiudere una corsia della carreggiata per consentire il recupero della salma e del camion.