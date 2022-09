Camilla, da amante a Regina consorte: la parabola della seconda moglie di Re Carlo III

Da amante reale a Sua Maestà la Regina. La parabola di Camilla (al secolo Camilla Rosemary, nata Shand e precedentemente conosciuta come Parker Bowles) seconda moglie di Re Carlo III d'Inghilterra, è completata. Sarà lei, la donna che l'allora principe di Galles sposò dopo la morte di Lady Diana, ad assurgere il ruolo di Regina consorte.

Camilla Regina consorte

Eppure il suo ingresso nella Royal Family è stato più che tortuoso e l'epilogo per niente scontato. Camilla fu accusata in alcuni ambienti britannici della rottura del matrimonio di Carlo con Diana, Principessa del Galles . E, quando la notizia della relazione con il figlio della Regina Elisabetta è venuta alla luce per la prima volta, Camilla ha dovuto affrontare critiche al vetriolo. Ci è voluto del tempo perché il pubblico l'accettasse dopo la morte di Diana nel 1997 e quando sposò Carlo nel 2005 l'argomento del suo futuro titolo fu motivo di controversia.

I TITOLI

In molti sostennero che Camilla non lei stessa non voleva essere conosciuta come la regina consorte, anche se aveva il diritto di esserlo. Quando sarebbe venuto il momento, voleva essere conosciuta come Principessa Consorte, un titolo mai usato prima nella storia britannica. Ma la sua trasformazione è stata così sorprendente che ora è uno dei membri più popolari della famiglia reale.

LA CONSACRAZIONE

A febbraio, la regina Elisabetta II ha annunciato pubblicamente il suo sostegno al fatto che sua nuora assumesse il titolo di regina consorte quando sarebbe venuto il momento. Nel suo messaggio per il Giubileo di platino alla nazione, la monarca disse che era suo «sincero desiderio» che lei prendesse il titolo. Il Daily Mail ha rivelato che la regina Elisabetta diede la sua benedizione per incoronare Camilla come regina consorte anni fa e che Carlo era a conoscenza dell'intenzione già nel 2019. «Quando, nella pienezza dei tempi, mio ​​figlio Carlo diventerà re, so che darai a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che hai dato a me, ed è mio sincero augurio che, quando il tempo arriverà, Camilla sarà conosciuta come la regina consorte poiché continua il suo leale servizio», disse Elisabetta nel discorso alla nazione.

LA FIGURA E LA PARABOLA

La sua ascesa all'interno della famiglia reale negli ultimi anni è stata graduale. È stata nominata Consigliere Privato nel 2016, il che significa che sarà accanto a Carlo quando sarà formalmente proclamato monarca al Consiglio di adesione. Attraverso un'opera di beneficenza che promuove l'alfabetizzazione e sottolinea il problema degli abusi domestici e della violenza sessuale, Camilla si è ritagliata il proprio ruolo istituzionale. E ha persino conquistato i media con il suo senso dell'umorismo e la devozione al marito e al dovere pubblico. Ci si aspetta che indosserà la corona dell'incoronazione della Regina Madre del 1937: una regina al fianco del nuovo re.