Facebook crolla in borsa dopo lo scandalo. Mercati asiatici in forte calo

Facebook, caos interno dopo lo scandalo dati: si dimette Alex Stamos, responsabile della sicurezza​

Facebook, tonfo a Wall Street dopo scandalo dei dati manipolati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forti ribassi per tutte lemondiali dopo lo scandalo dati che ha coinvolto. Se l'azienda di Mark Zuckerberg, nella giornata di ieri, ha perso il 6.8%, anche i mercati hanno risentito dell'evidente flessione, chiudendo in calo.Il, ad esempio, ha visto ieri il maggior calo nell'ultimo mese (-1,84% a 7.344 punti), proprio a causa delle perdite nel settore tecnologico dovute allo scandalo che ha coinvolto Facebook. La Borsa diha chiuso in calo, mentre illascia sul terreno l'1,35% a 24.610 punti.Anche a Tokyo, l'indiceha chiuso in calo, per la terza volta consecutiva: l'evidente penalizzazione dei tecnologici ha fatto sì che la borsa asiatica chiudesse con un calo pari allo 0.47%.