Auto si schianta contro camion, famiglia distrutta: morti padre e due figli

Famiglia distrutta in un incidente stradale alle porte di Caltanissetta, in Sicilia. Padre e due figli sono morti in un incidente stradale avvenuto all'imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela, alle porte del capoluogo nisseno, in contrada Imera. I tre erano a bordo di una Fiat 500 X, che si è scontrata con un camion che procedeva in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri e sanitari del 118.Salvatore Barba e i due figli Enzo e Flavia, di Mussomeli, sono morti nell'impatto; il corpo di Enzo Barba è stato sbalzato fuori dalla vettura. La famiglia Barba è conosciuta in paese perché possiede da anni una cartoleria, in via Palermo.Da una prima ricostruzione sembra che l'auto abbia cercato di sorpassare un altro mezzo proprio mentre, dalla parte opposta, arrivava l'autocarro. Il conducente del mezzo pesante ha cercato di evitare lo scontro, centrando il guard-rail e finendo nel terreno ai margini della carreggiata; il conducente è rimasto ferito.