L'eroe 26enne che ha fermato il killer suicida in California: «Dovevo togliergli quell'arma»

Brandon Tsay, 26 anni, è l'eroe che ha fermato il killer suicida che nella notte del Capodanno cinese ha ucciso 10 persone per poi togliersi la vita a Monterey Park, in California. Il killer, Huu Can Tran di 72 anni, era un ex insegnante della scuola di ballo dove è avvenuta la strage. Il bilancio delle vittime poteva essere ancora più alto se non fosse stato per Brandon Tsay. Il 26enne che ha disarmato l'attentatore è stato intervistato da ABC News. Durante "Good Morning America" sono stati mostrati anche alcuni fermo immagine della video sorveglianza all'interno del Lai Lai Ballroom: «Mi sono reso conto che dovevo togliergli l'arma» ha detto Brandon Tsay «dovevo prendere quell'arma, disarmarlo, altrimenti sarebbero morti tutti».

Here’s THE PICTURE of the #Asian #MontereyPark perp who shot 20 people at Star Dance Studio, then attempted to do the same at #Alhambra Lai Lai Ballroom & Studio where his gun was tackled down but got away. Surrounded by #police in Torrance and shot himself. What a crazy coward… pic.twitter.com/5btQEnt8g8 — JẠИΞ (@missjane007) January 22, 2023

La strage in California nel Capodanno cinese

Il killer della strage nella Star Ballroom Dance Studio, a Monterrey Park, in California, ha dato lezioni di ballo nella stessa sala, nel 2000. Al momento, il movente della strage, nella quale 10 persone, 5 uomini e 5 donne, sono state uccise, non è ancora noto e la polizia sta indagando nel passato del killer, identificato come Huu Can Tran, 72 anni, di origini asiatiche, che si è tolto la vita dopo aver compiuto il massacro. L'uomo era un frequentatore abituale dello Star Ballroom Dance Studio e ha dato lezioni quasi ogni sera nei primi anni 2000, quando viveva a 5 minuti di distanza, nella San Gabriel Valley. Ed è proprio qui, scrivono i media, che ha incontrato quella che sarebbe divenuta sua moglie, per poi divorziare nel 2005.

Il killer ex camionista e maestro di ballo

Gli amici raccontano che comunque l'uomo non piaceva a tutti e che si era fatto l'idea che dicessero cose cattive sul suo conto. Oltre a insegnare danza quasi cinque volte alla settimana, Tran era anche un camionista e ha registrato un'attività, la Tran's Trucking Inc. dal 2002 al 2004, secondo i documenti ottenuti dalla Cnn. Non è chiaro quando l'uomo abbia smesso di insegnare ballo nella Star Ballroom Dance Studio, ma si è trasferito a Hemet, nel sud della California, nel 2013 dopo circa 20 anni a Los Angeles. Persone vicine al killer hanno detto che continuava a frequentare la scuola di ballo, ma non è chiaro quando sia stata l'ultima volta che si è recato sul posto prima della sparatoria. Al momento, le autorità sono al lavoro per identificare le vittime, tutte tra i 50 e i 60 anni.