Caldo record, l'anticiclone africano torna sull'Italia: temperature 16 gradi sopra la media

Il caldo africano sta per travolgere nuovamente l'Italia. Nei prossimi giorni tornerà su tutto il Paese la morsa dell'Anticiclone Africano e questa volta le temperature potrebbero essere di ben 16 gradi sopra la media stagionale assestandosi anche sopra i 40 gradi in diverse regioni.

L'Italia sarà inizialmente sfiorata da questa massa d'aria che si dirigerà prima verso Spagna, Francia e Germania. Il caldo travolgerà prima le regioni del Nord nel corso del fine settimana per poi spostarsi al Centro e al Sud nel corso della prossima settimana. Come successo per i precedenti anticicloni, gli esperti prevedono un lungo periodo di stabilità meterologicca che si traduce non solo con un sole cocente, ma anche con l'assenza di precipitazioni e siccità.

Con questa ondata non sono previsti rovesci almeno per i prossimi 10 giorni. Una situazione che preoccupa soprattutto il Nord e le zone montane. Non è escluso che, come nei precedenti giorni, non si tocchi lo zero termico in tutti i rilievi italiani e che nuovamete sul Monte Bianco si registrino temperature oltre i 10 gradi.