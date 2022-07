Caldo africano nelle Marche, allarme rosso lunedì in tutta la regione. Record a Fabriano e Macerata

Sarà come stare su un girarrosto. Preparatevi: nelle Marche, domenica e lunedì, sono previste ondate di calore di livello 2 e 3. Il massimo. Il picchi più alti sono attesi lunedì a Fabriano e Macerata: 39 gradi. Bollino rosso anche per Ancona, Ascoli, Jesi e Urbino con 38 gradi.

Il bollettino della protezione civile

Il bollettino della protezione civile delle Marche parla chiaro: reale pericolo di ondate di calore nella nostra regione. Domenica sarà a livello arancione diffuso, uniforme, ovunque. Lunedì sarà peggio: resteranno in arancione (magra consolazione) solo Pesaro, Fermo e San Benedetto. Per tutti gli altri sarà allarme rosso: allerta dei servizi sociali e sanitari per un'ondata di calore che persiste per più di tre giorni.