Caldo, la dieta migliore: ecco i consigli dell'esperto a prova di anticiclone africano

Qual è la migliore dieta per affrontare il caldo di questi giorni? Domanda non da poco, visto che l'estate 2019 si sta rivelando la più calda degli ultimi anni, portando con sé una serie di disturbi fisici che non risparmiano neanche i più piccoli e gli over 65: insonnia, mal di testa, spossatezza, e difficoltà digestive sono solo alcuni. Anche se il problema non può essere risolto a tavola, ci sono alcuni alimenti che aiutano a combatterli. E per non incorrere in spiacevoli imprevisti che rovinerebbero le vacanze, il nutrizionistaha stilato l'elenco dei cibi a prova di "anticiclone africano".Che si vada al mare o in montagna, in spiaggia o in piscina, il carrello della spesa dovrebbe contenere, infatti, alimenti leggeri ma senza rinunciare alle sostanze fondamentali per il nostro benessere. «La prima grande alleata - commenta Giampietro - è l'acqua: bisogna bere di più 2 litri ogni giorno, iniziando la giornata con un bicchiere d'acqua, per recuperare i liquidi persi durante la notte, e terminandola con un altro bicchiere d'acqua per prepararsi al riposo notturno. Durante le ore di sonno, infatti, il corpo non assume liquidi o cibo, disidratandosi. Inoltre, è buona abitudine bere un bicchiere d'acqua anche dopo aver fatto pipì, per reintegrare l'acqua persa». Ma se si sono persi molti sali minerali, non basta bere acqua: «In tal caso è bene reintegrare sodio e glucosio, che insieme lavorano sulla membrana cellulare. Il sodio è l'unico minerale che si perde con la sudorazione ed è anche ciò che stimola il senso della sete e ti fa bere di più. Per reintegrarlo possiamo preparare a casa 250 ml di succo di frutta (almeno all'80-100% di frutta, come albicocche o kiwi) aggiungere 750 ml di acqua e sciogliere un grammo di sale fino».