Cani a rischio caldo. Il veterinario: «Queste razze soffrono il colpo di calore. Ecco come riconoscerlo». Il caldo record mette a repentaglio anche la salute di cani e gatti. Il peggior pericolo derivante dall'esposizione alle alte temperature è rappresentato dal colpo di calore. Come riconoscerne in tempo i sintomi? E quali sono le razze più a rischio? Risponde Federico Coccia, medico veterinario.