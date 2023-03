Momenti di tensione al Libero Liberati in occasione della partita di serie B Ternana Bari. Prima dell'inizio del match un tifoso del Bari, o più di uno al momento non è chiaro, ha scavalcato il fossato che divide la Curva Ovest dal rettangolo di gioco. Un'invasione di campo per dirigersi verso il settore dei sostenitori della Ternana della Curva Nord. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che il tifoso, o i tifosi, volesse danneggiare in qualche modo lo striscione dei sostenitori della Curva Nord. Fallito il tentativo di danneggiare lo striscione, il tifoso ha lanciato un fumogeno verso i tifosi, prima di ritornare verso la Curva Ovest. In contemporanea all'invasione di campo si stavano verificando momenti di tensione all'esterno della Curva Ovest, sempre con i tifosi del Bari e quelli rossoverdi.

Le prime testimonianze

Secondo le testimonianze di un gruppo di tifosi rossoverdi il sostenitore del Bari «è entrato in campo a volto coperto con l'intento di fare fuoco allo striscione, ma una volta fallito il tentativo di danneggiarlo ha tirato una torcia verso i tifosi prima di scappare verso la Ovest». Contemporaneamente all'esterno della Nord, nel piazzale dove transitano i tifosi avversari per raggiungere la Ovest, si stavano registrando momenti di tensione. «Non è da escludere - proseguono i tifosi - che si sia trattata di una manovra organizzata per distogliere l'attenzione e permettere al tifoso in campo di danneggiare lo striscione».