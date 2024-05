Calcio scommesse, Nicola Bellomo espulso dalla panchina in Bari-Ternana: flusso anomalo di puntate, la procura Fgc indaga

Il Bari ha raggiunto la salvezza in extremis, grazie alla vittoria in trasferta contro la Ternana nella semifinale playout di Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata al San Nicola, la squadra di Giampaolo si è imposta 3-0 al Liberati, condannando il club umbro e mantenendo la permanenza in categoria.

Il caso Bellomo: ecco cosa è successo

Nel corso della partita di ritorno, però, c'è stato un episodio che inizialmente è passato quasi come inosservato ma che adesso sembra essersi trasformato in un vero e proprio caso. L'episodio in questione è l'espulsione del centrocampista Nicola Bellomo che al 78' è stato espulso dalla panchina per proteste. L'arbitro La Penna ha estratto il cartellino rosso nei confronti di Bellomo che si trovava in panchina, a causa di un litigio acceso avuto con un raccattapalle e con la terna arbitrale.

I dubbi che sono sorti riguardano possibili scommesse che riguarderebbero proprio il centrocampista del Bari. Questo perché diverse schedine sono state giocate contemporaneamente in una ricevitoria del centro di Bari a poche ore dall’inizio della gara, sull’evento secco dell’espulsione di Bellomo quotato addirittura a 24.

La procura FIGC indaga

La Procura FIGC vuole capire meglio la situazione e per questo il procuratore Giuseppe Chiné ha aperto un'indagine sull'espulsione di Bellomo in Ternana-Bari. Un'espulsione anomala quella del giocatore del Bari perché arrivata a risultato acquisito (pugliesi in vantaggio 3-0) e perché il calciatore si è fatto cacciare non essendo nemmeno in campo, ma in panchina.

Una situazione sino a ora non segnalata perché le cifre scommesse non avevano superato la soglia di sensibilità e perché le puntate non sono risultate vincenti.