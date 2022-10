Calcio, cori e striscioni contro la presidente della squadra "Gallipoli Football": daspo per otto tifosi

Cori e striscioni diffamatori contro la presidente della squadra di calcio Asd Gallipoli Football 1909: otto daspo agli ultras. L'episodio risale al 20 febbraio scorso quando, all’interno dello Stadio di Gallipoli, alla presenza di centinaia di tifosi locali ed ospiti, durante la gara, valevole per il Campionato regionale di Promozione, tra le compagini “ASD Città di Gallipoli” e “Parmhaclub Spartan Legend” di Ginosa, gli ultras esposero uno striscione ed intonarono cori fortemente diffamatori e lesivi dell’immagine contro la presidente dell'Asd squadra di calcio.

A seguito degli approfondimenti investigativi svolti dal Commissariato di P.S. di Gallipoli furono tutti identificati e denunciati per violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce e diffamazione. Il Questore della Provincia di Lecce ha adottato 8 provvedimenti di daspo a carico di altrettanti ultras della “ASD Città di Gallipoli” - in quanto il loro comportamento è stato considerato pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica - tutti per lo più del posto, di cui uno già sottoposto alla misura del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, scaduto di validità nel 2017.