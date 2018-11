Calci e pugni alla convivente poi la chiude in casa arrestato 36enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Ha colpito ripetutamente conla propria compagna e poi l'ha chiusa a chiave in casa,. Artefice dell'incubo, un 36enne triestino che i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato per maltrattamenti e sequestro di persona. Nel pomeriggio, al rientro in casa dell’uomo, la donna ha tentato di fuggire dall’appartamento, ma è stataI vicini di casa, allarmati dalle grida di aiuto, hanno chiamato il 112. I Carabinieri, giunti nell’abitazione della coppia dopo pochi minuti, hanno trovato la donna, visibilmente scossa, che presentava. Dopo aver chiesto l’intervento dei sanitari per prestare le prime cure, i Carabinieri hanno ricostruito la dinamica dei fatti e delineato la lunga storia delle violenze subite dalla donna, che, nelle numerose precedenti occasioni, per timore di ripercussioni maggiori, non aveva mai presentato querela nei confronti del compagno. La donna è stata successivamente ricoverata presso l’Ospedale di Cattinara, dove ha passato la notte in osservazione, per poi essere messa in contatto anche con un Centro Antiviolenza. Il 36enne è rinchiuso nel carcere del Coroneo.