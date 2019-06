Pensionato morto in casa: probabile rapina finita male c'è un vicino sospettato

CAGLIARI - È stato ucciso probabilmente durante una rapina andata male,, il pensionato di 88 anno trovato privo di vita ieri nella sua abitazione al primo piano in piazza Valsassina a Cagliari . L'anziano è stato aggredito e colpito, probabilmente, con un oggetto contundente. I carabinieri avrebbero già imboccato una pista che porta a una persona che abita nel quartiere. Il cadavere del pensionato è stato scoperto nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco, chiamati da un amico dell'88enne che non riusciva a mettersi in contato con lui.

Il quartiere San Michele a Cagliari non è stato teatro solo dell'omicidio di Adolfo Musini: questa mattina un 63enne è stato accoltellato e non si può escludere che i due episodi siano collegati. L'uomo è stato trasportato in ospedale con numerose ferite al torace, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto intorno alle 5 in una abitazione in via Podgora.



Probabilmente qualcuno si è introdotto in casa del 63enne e lo ha aggredito, anche se su questo elemento non arrivano conferme. Il 63enne è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante. Il caso è poi passato in mano alla squadra mobile.

I pompieri sono entrati da una porta-finestra lasciata socchiusa. Una volta in casa anno trovato il cadavere del pensionato: era a terra in una pozza di sangue. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri, il magistrato di turno Guido Pani che coordina le indagini e il medico legale Roberto Demontis. Nulla è stato toccato in casa fino all'arrivo degli specialisti del Ris.Solo al termine di tutti i rilievi, durati un paio d'ore, il cadavere di Adolfo Musini è stato portato via e trasferito al Policlinico di Monserrato dove sarà eseguita l'autopsia. I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale con la collaborazione dei colleghi della Stazione di Sant'Avendrace sono a lavoro sulle indagini e hanno sentito diverse persone. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori sviluppi.