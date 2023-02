Starbucks, coppia paga 4500 dollari per due caffè. «Abbiamo dovuto cancellare il viaggio»

Il caffè di Starbucks può essere caro. Una coppia dell'Oklahoma, in uno dei punti vendita di Tulsa, ha pagato 4.456,27 dollari per due tazze. Gli sfortunati? Jesse O'Dell e sua moglie. Cosa hanno ordinato? Un Americano ghiacciato e un frappuccino al caramello, per un totale che avrebbe dovuto essere di 10 dollari.

Starbucks, coppia paga 4500 dollari per due caffè: cosa è successo

Non si sono resi conto di cosa fosse successo perché non ha controllato immediatamente lo scontrino. Ma sua moglie Deedee, in seguito, ha notato l'addebito a 4 cifre quando è andata a usare la sua carta di credito in un centro commerciale e il pagamento le è stato rifiutato.

Gli assegni rifiutati

La coppia ha detto di aver contattato l'azienda per chiedere aiuto e i funzionari di Starbucks hanno inviato loro assegni per compensare il denaro perso, ma gli assegni sono stati rifiutati. "Abbiamo contattato la loro linea di assistenza clienti probabilmente dalle 30 alle 40 volte quel giorno", ha detto Jesse, osservando che la sua famiglia ha dovuto annullare un viaggio di famiglia perché non aveva i soldi in quel momento a causa dell'errore.

Wow...two cups of coffee cost $4500.00, a family trip, a bounced check, and lots and lots of questions...https://t.co/bqRyi5UhSE — Kneckbeard (@kneckbeardatsc) February 10, 2023

La replica dell'azienda

Un portavoce di Starbucks ha detto al New York Post che i primi assegni sono saltati a causa di un errore di battitura e che una nuova serie di assegni è stata consegnata e incassata. Il portavoce ha anche attribuito la colpa della confusione alla coppia, dicendo che Jesse aveva inviato lui stesso l'enorme mancia al momento dell'ordine. Jesse, tuttavia, nega l'accusa, dicendo che un manager distrettuale gli ha detto che è stato causato da un problema di rete.

La denuncia archiviata

La coppia aveva sporto denuncia alla polizia di Tulsa, ma il caso è stato successivamente archiviato quando sono stati consegnati i buoni assegni.