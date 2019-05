Cade nel pullmino e muore: un mistero, indagata la giovane conducente

di Luca Ingegneri

PADOVA - É avvolta nel mistero la morte di un'anziana deceduta ad un mese di distanza dall'incidente in cui era incappata a bordo del pullmino del centro diurno Casetta Altichiero. I figli di Maria Antonietta Giacon, 85 anni, residente a Isola di Torre, all'estrema periferia della città, hanno presentato una denuncia ai carabinieri chiedendo che venga fatta luce sulle cause del decesso. E il pubblico ministero Marco Brusegan, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo indagando la giovane conducente del pulmino,...