Cade dal terrazzo, donna di 30 anni infilzata dalla ringhiera di ferro. Era rimasta chiusa fuori per sbaglio e voleva scavalcare

Gravissimo incidente domestico giovedì sera in via Molino a Silea, in provincia di Treviso. Una donna di 30 anni ha subito gravi lesioni vascolari a una gamba e un trauma toracico dopo essere caduta dal terrazzo del secondo piano ed essere piombata su una ringhiera metallica che l'ha infilzata.

Donna infilzata. L'episodio è avvenuto poco prima delle 22 nell'abitazione della donna a Condon che, dopo essersi accidentalmente chiusa fuori casa sul balcone, ha cercato di passare nel terrazzino dei vicini scavalcando una balaustra. Ha però perso l'appiglio precipitando e finendo addosso alla ringhiera che le ha trafitto una gamba. A.F. è stata recuperata tagliando il metallo e trasferita in massima urgenza all'ospedale dove resta in prognosi riservata.

