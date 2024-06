Festa a base di alcol, ragazzo precipita dal 35esimo piano e muore a 15 anni. Il mistero dei video trovati nello smartphone

Una festa di compleanno a base di alcol e musica che è finita in tragedia per un ragazzino di 15 anni, Tyler Mason, che è precipitato dal 35esimo piano del palazzo in cui si stava festeggiando. I video registrati con il cellulare dal giovane permettono di ricostruire una cronologia della serata, a cominciare dal video in cui lo si vede nell'ascensore dell'hotel, emozionato per la festa e per il luogo in cui si trovava. Una cronologia, però, a cui mancano dei particolari che rimangono da chiarire.

I fatti della serata

La festa ha avuto luogo il 14 marzo al Meriton Hotel a Parramatta, nella zona ovest di Sydney. Secondo le ricostruzioni Tyler avrebbe bevuto tre drink nel giro di cinque ore e si sarebbe sentito male a partire dalle 22 di quella sera, iniziando a schiumare alla bocca e non riuscendo a camminare o a parlare bene.

Sarebbe stato messo nudo nella doccia e poi fatto sdraiare su un divano dell'hotel, mentre era in corso un litigio tra gli altri ragazzi, uno dei quali brandiva anche un coltello.

Non è chiaro cosa si avvenuto esattamente in quel lasso di tempo, quello che è certo è che Tyler Mason sia caduto intorno alle 23:30 dal 35esimo piano dell'edificio.

Sebbene in un primo momento si sia pensato al suicidio per spiegare la dinamica della tragedia, è stata la zia Jo-Ellen Hall, infermiera, a fare in modo che si indagasse più a fondo su cosa sia successo quella serata, dopo aver appreso dettagli che rendevano la morte del ragazzo molto sospetta, come il fatto che si fosse sentito così male, o che fosse stato spogliato.

Chi era Tyler Mason

Proprio la zia si era presa cura del ragazzo fino al momento della sua morte, in particolar modo da quando la madre di Tyler, che da tempo combatteva con la dipendenza da droghe, è deceduta lo scorso febbraio in seguito a un incidente stradale. Il ragazzo è stato affidato quindi alla Big Brown House, un'organizzazione che si occupa di assistere bambini e famiglie vulnerabili, nella quale sarebbe dovuto rientrare massimo entro le 21 la sera della festa, come imposto dal coprifuoco.

Si ritiene che sia stata proprio l'organizzazione a chiamare la polizia quando non hanno visto tornare il ragazzo.

Le indagini

Tyler era noto alla polizia e aveva trascorso del tempo in carcere minorile, e dopo la morte della madre era tornato a frequentare la scuola, ha fatto sapere la zia al Daily Mail, la quale ha appreso della morte del ragazzo la mattina seguente alla festa e che ora sta facendo tutto il possibile perché si faccia chiarezza sui fatti.

Il Meriton Hotel ha affermato che è stata fornita assistenza alla polizia per le indagini, ed entro fine mese dovrà essere presentato al medico legale un rapporto completo sulla vicenda, sul quale si potrà stabilire se avviare o meno un'inchiesta.