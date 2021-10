Frana montagna nel bellunese: intero paese travolto da una nuvola di detriti

Una frana nel tardo pomeriggio di ieri si è distaccata in località Marcorà sul Monte Chiapuzza sopra San Vito. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco. Pare non ci siano persone coinvolte e non si segnalano feriti: i soccorritori sono arrivati sul posto poco dopo le 18.30. La "pioggia" di detriti è iniziata attorno alle 18. Le prime immagini - ben docuementate dai video pubblicati sul quotidiano Il Gazzettino - mostrano una nube di fumo bianco che si è alzata proprio a causa del rotolamento dei detriti.

