Cadavere di una donna nel parco: il corpo trovato da un passante

ROMA - Un cadavere di donna è stato rinvenuto questa mattina intorno alle 8.20 nell'area verde di via Val d'Ala 28, a Prati Fiscali. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato Fidene e gli uomini della scientifica. A trovare il cadavere è stato un passante che per prima cosa ha allertato il 118. I sanitari non potendo far altro che decretare il decesso della donna, hanno allertato le autorità.Da una prima ricostruzione, il corpo dovrebbe essere di una senza fissa dimora conosciuta nel quartiere. Sul posto si aspetta l'arrivo del medico legale per procedere con la rimozione del cadavere. Non sembrerebbero esserci, tuttavia, segni di violenza. Si presume che la donna sia stata colta da un malore. Si attende comunque l'esame medico legale.