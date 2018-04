Saluta la mamma, cade dalle scale di casa batte la testa e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONFALCONE - Esce dall'appartamento dove vive con ladallee batte con violenza la. Quel trauma al capo saràper un uomo di 59 anni,, diQuando i vigili del fuoco arrivano nella residenza, in via Galileo Galilei, inviati dalla centrale Sores di Palmanova, intorno alle 13 di oggi, mercoledì 25 aprile, pare ci sia ancora speranza. Si tenta unama purtroppo non serve.Il 59enne, che al momento dei primissimi soccorsi è ancora vivo, muore dopo poco, nonostante l'intervento diche eseguiranno poi i sanitari di una ambulanza. Per Bruno non resta che constatare il decesso e viene informato il pm di turno della Procura della Repubblica di. La madre anziana non si accorge di nulla e saranno i carabinieri della Compagnia di Monfalcone a informarla della tragedia. Resta da capire se il 59enne sia caduto per un malessere improvviso o se sia inciampato.