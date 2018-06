Precipita nel burrone durante la gara di moto cross grave un uomo di 50 anni

di Paola Treppo

SUTRIO (Udine) - Perde il controllo della sua moto damentre sta prendendo parte a una manifestazione amatoriale in Carnia, la, aL'uomo, 50 anni, di), ha perso il controllo della due ruote lungo una carrareccia in località Fielis, sul tratto che collega la borgata di montagna alla malga Dauda, sull'omonimo monte.Il centauro veneto è precitato in un burrone per circa 20 metri, ed è rimasto gravemente ferito. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario Fvg decollato dalla elibase di Campoformido in assetto Sar.È stato sbarcato il medicoche lo ha stabilizzato e quindi, assicurato a una barella, é stato verricellato. Da lì, in volo, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Èma non sarebbe in pericolo di vita.Sul posto sono intervenuti i militari del Sagf della Guardia di finanza di Tolmezzo e i volontari del soccorso alpino del Cnsas. È successo oggi, domenica 17 giugno, intorno alle 10.30.