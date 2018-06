Cade mentre gioca e scopre il cancro: Marcus muore a 12 anni dopo 2 di agonia

di Alessia Strinati

Ha un banalementre gioca a cricket e scopre di avere il. La mamma di Marcus Richmond racconta come ha scoperto che il figlio erae il calvario nei due anni di malattia in cui i medici hanno tentato di tutto per far sì che guarisse senza però riuscire a salvargli la vita.Il ragazzo è morto a 12 anni, dopo aver combattuto per 2 il cancro. Dopo essersi fatto male mentre giocava con i suoi amici è stato portato in ospedale a causa di un braccio rotto, ma gli esami condotti hanno dimostrato che in realtà c'era qualcosa di ben più grave di una frattura: Marcus aveva un cancro alle ossa. Si trattava di un osteosarcoma, un cancro raro osseo, che purtroppo era molto esteso.«Hanno scoperto che si era già diffuso ai suoi polmoni e Marcus ha iniziato otto mesi di chemioterapia quasi immediatamente», ha raccontato la madre, come riporta Metro . Sembrava che la situazione migliorasse, ma tornando da un viaggio la mamma ha notato il braccio del figlio gonfio: il cancro era tornato e Marcus ha dovuto sottoporsi a nuovi cicli di chemioterapia.«Dopo due cicli di circa cinque settimane ciascuno, i medici ci hanno chiamato e ci hanno detto che la chemioterapia non funzionava più e che non c'era nient'altro che potevano fare per mio figlio», ha concluso in lacrime. Il ragazzo è morto dopo una lotto estenuante contro la malattia, ma ha sempre mantenuto il sorriso anche quando gli è stato amputato il braccio fino alla spalla.